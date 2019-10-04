Гончарук назвал составляющие, которые помогут экономике Украины вырасти на 40%

Новости Бизнеса:Премьер-министр подчеркнул, что Украина для роста ВВП на 40% в ближайшие пять лет должна повысить уровень экономической свободы.

Кабинет министров Украины считает повышение уровня экономической свободы в стране тем фактором, который поможет Украине в ближайшие пять лет увеличить свой валовой внутренний продукт на 40%.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя Программу деятельности правительства на ближайшие пять лет.

"Мы ставим себе цель за следующие пять лет добиться 40%-ного экономического роста. Для этого в следующем году надо вырасти на 5 и каждый следующий год – на 7%. Такие периоды в истории нашей страны были, в других странах тоже. Это абсолютно реальная история. Для этого нужно повысить уровень экономической свободы в стране. Потому что свободный человек является более продуктивным. Чем больше ограничений, тем больше человек скован и не может себя реализовать", - сказал премьер.

Напомним, электронная перепись населения Украины может быть проведена уже до конца 2019 года. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя Программу деятельности правительства на ближайшие пять лет.