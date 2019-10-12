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В Госэнергоэффективности назвали количество счетчиков тепла в жилых домах Украины

В Госэнергоэффективности назвали количество счетчиков тепла в жилых домах Украины
11:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Бизнеса:В Украине уже почти 80% жилых домов оснащены счетчиками тепла.

В Украине уже 79,3% жилых и 78,2% нежилых зданий оснащены счетчиками тепла.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук.

"По результатам проведенного Госэнергоэффективности мониторинга коммерческого учета тепла и воды, в 24 регионах и городе Киеве уже оснащены счетчиками: тепла - 79,3% жилых и 78,2% нежилых зданий; холодной воды - 72,3% жилых и 94,5% нежилых зданий; горячей воды - 16,4% жилых и 52,5% нежилых зданий", - написал Савчук.

Он отметил, что лидерами по оборудованию жилых зданий счетчиками тепла являются Черкасская, Николаевская, Хмельницкая, Винницкая области, холодной воды - Николаевская, Ивано-Франковская, Закарпатская, горячей воды - Николаевская, Киевская области.

"Теплые кредиты" в прежнем виде продлеваются еще на год

В то же время в сентябре агентством выявлено более 640 нарушений требований законодательства относительно сроков установки счетчиков горячей и холодной воды в жилых домах.

При этом Савчук отметил, что, в соответствии с законом "О коммерческом учете коммунальных услуг", операторы внешних инженерных сетей обязаны были обеспечить 100-процентный учет тепловой энергии до 2 августа 2018 года; горячей и питьевой воды для нежилых зданий - до 2 августа 2018 года; горячей и питьевой воды для жилых зданий - до 2 августа 2019 года.

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Госэнергоэффективности, Счетчик тепла.
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