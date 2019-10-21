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Министерство развития громад намерено запретить финансировать покупку жилья

Министерство развития громад намерено запретить финансировать покупку жилья
11:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В Кабмине хотят запретить финансировать жилье, если объект не введен в эксплуатацию.

Министерство развития громад и территорий намерено запретить финансирование покупки жилья в Украине до введения его в эксплуатацию через государственные программы приобретения квартир.

Об этом сообщила министр развития громад и территорий Алена Бабак.

"Люди через программу Держмолодьжитла (Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству Держмолодьжитло - ред) становятся инвесторами в строительство, но это не работает. Держмолодьжитло финансирует определенное количество владельцев в том или ином доме. Но часто оказывается, что спрос не сформировался. Например, в доме 400 квартир, из которых лишь 50 проданы. В связи с этим дом не достраивается, а люди не имеют жилья и начинают бастовать. Поэтому я попросила коллег сформировать изменения в постановление Кабмина, чтобы не разрешать финансировать жилье, если объект не введен в эксплуатацию", - сказала она.

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Бабак отметила, что сегодня существует огромное количество государственных жилищных программ.

"В некоторых государство компенсирует тело кредита, в других - частично проценты, где финансируется жилье 50 на 50. Министерство должно выступить в роли разработчика видения того, какие финансовые инструменты должны быть унифицированы для молодежного кредитования, финансовой поддержки покупки жилья переселенцами и тому подобное", - подчеркнула она.

Поэтому, по словам Бабак, Держмолодьжитло будет трансформирован в определенный инструмент.

"Мы проанализируем все действующие механизмы и предложим универсальный", - сказала министр.

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Кабмин, Жилье, Алена Бабак.
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