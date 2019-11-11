Скачать
Понедельник, 11.11.2019
Зеленский сделал важное заявление о рынке земли в Украине (Видео)
Зеленский сделал важное заявление о рынке земли в Украине (Видео)
Порошенко еще раз вызвали на допрос в ГБР: он опять не пришел
Порошенко еще раз вызвали на допрос в ГБР: он опять не пришел
Расизм в матче Шахтер - Динамо: официальное заявление Favbet Лиги
Расизм в матче Шахтер - Динамо: официальное заявление Favbet Лиги
Токсин рыбы фугу оказался защитой от стресса
Токсин рыбы фугу оказался защитой от стресса

Скачок цен: украинцев готовят к росту стоимости жилья

Скачок цен: украинцев готовят к росту стоимости жилья
14:47 Сегодня Телеграф UBR Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Цены на жилье в 2020 году вырастут на 10%.

Украинцев предупредили об очередном скачке цен на жилье. Участники рынка уверены, что в 2020 году цены на первичном рынке вырастут в среднем на 10% на самые востребованные объекты комплексной застройки, ЖК с продуманным инфраструктурным комплексом с использованием современных технологий (комфорт-класс).

А вот жилье эконом-класса если и вырастет в цене, то не существенно, и в целом могут остаться на уровне нынешнего года. Также на ценовую политику будет влиять стоимость стройматериалов и монтажных работ.

Активизация спроса

Рост цен намечается не только в столичном регионе, но и по другим областям Украины. По словам экспертов, в этом году спрос на жилье сдерживали выборы – люди обычно не охотно тратятся в моменты политической и экономической нестабильности. Но под конец года покупатели все же активизируются. По крайней мере, на это надеются сами застройщики.

Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки Читать полностью

"Колебания спроса были связаны, прежде всего, с долговременными избирательными процессами, а также укреплением гривны. Сейчас в западноукраинских городах ситуация достаточно стабильна и до конца года мы ожидаем незначительное оживление покупателей на 5-7% в том числе в Ивано-Франковске, Львове и Ужгороде", — рассказала руководитель отдела маркетинга Строительной компании "Вертикаль" (Ивано-Франковск) Елена Хапалова.

Новая реклама

На стоимости квадратного метра может сказаться и увеличенные бюджеты строителей на рекламу. По словам застройщиков, за последний год маркетинговые расходы увеличились почти в 2 раза. На сегодняшний день они составляют до 4-6% от стоимости квадратного метра.

Такие изменения в маркетинговом продвижении жилых комплексов связаны с "плотной" конкуренцией застройщиков и, соответственно, большим количеством предложения на первичном рынке жилья.

"В мировой практике доля маркетинговых расходов в девелопменте жилья может достигать 8-10%. Однако из-за невысокой маржинальности в сегменте массмаркет, а это около 80% украинского рынка новостроек, дальнейший рост маркетинговых расходов застройщиков маловероятен. А любое их увеличение существенно скажется на стоимости продажи жилья", — отметил технический директор компании NOVBUD Вячеслав Бевза.

В столице растут цены на жилье в новостройках

По мнению экспертов, в 2020-2022 годах одними из самых эффективных маркетинговых инструментов на первичном рынке недвижимости станут внедряемые диджитал-технологии. Застройщики настроены все больше использовать диджитал-инструменты в продвижении своих ЖК, но у каждого будут собственные стратегии и тактики, как "победить" на диджитал-поле, какие ниши и инструменты использовать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЖКХ, Жилье, Цены на жилье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики назвали первые признаки сахарного диабета
02 Маникюр 2019: самые модные и актуальные дизайны ногтей в 2019 году
03 "Я не участвовал в боевых действиях": Мазур рассказал, что делал в Чечне
04 Год Белой Крысы: каким знакам зодиака повезет в 2020 году
05 ТОП-10 научных открытий о неандертальцах, которые недавно потрясли мир
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Вопрос на повестке дня&quot;: Разумков - о земельной реформе
"Вопрос на повестке дня": Разумков - о земельной реформе
Доплыли на работу: в Киеве из-за ливня затопило дороги (Видео)
В Киеве из-за ливня затопило дороги (Видео)
&quot;Лес в смартфоне&quot;: Кабмин будет контролировать вырубку деревьев
Кабмин будет контролировать вырубку деревьев
Какой завтра праздник: День памяти иконы Пресвятой Богородицы &quot;Озерянской&quot;
Какой завтра праздник: День памяти иконы Пресвятой Богородицы "Озерянской"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь