Скачок цен: украинцев готовят к росту стоимости жилья

Новости Бизнеса:Цены на жилье в 2020 году вырастут на 10%.

Украинцев предупредили об очередном скачке цен на жилье. Участники рынка уверены, что в 2020 году цены на первичном рынке вырастут в среднем на 10% на самые востребованные объекты комплексной застройки, ЖК с продуманным инфраструктурным комплексом с использованием современных технологий (комфорт-класс).

А вот жилье эконом-класса если и вырастет в цене, то не существенно, и в целом могут остаться на уровне нынешнего года. Также на ценовую политику будет влиять стоимость стройматериалов и монтажных работ.

Активизация спроса

Рост цен намечается не только в столичном регионе, но и по другим областям Украины. По словам экспертов, в этом году спрос на жилье сдерживали выборы – люди обычно не охотно тратятся в моменты политической и экономической нестабильности. Но под конец года покупатели все же активизируются. По крайней мере, на это надеются сами застройщики.

"Колебания спроса были связаны, прежде всего, с долговременными избирательными процессами, а также укреплением гривны. Сейчас в западноукраинских городах ситуация достаточно стабильна и до конца года мы ожидаем незначительное оживление покупателей на 5-7% в том числе в Ивано-Франковске, Львове и Ужгороде", — рассказала руководитель отдела маркетинга Строительной компании "Вертикаль" (Ивано-Франковск) Елена Хапалова.

Новая реклама

На стоимости квадратного метра может сказаться и увеличенные бюджеты строителей на рекламу. По словам застройщиков, за последний год маркетинговые расходы увеличились почти в 2 раза. На сегодняшний день они составляют до 4-6% от стоимости квадратного метра.

Такие изменения в маркетинговом продвижении жилых комплексов связаны с "плотной" конкуренцией застройщиков и, соответственно, большим количеством предложения на первичном рынке жилья.

"В мировой практике доля маркетинговых расходов в девелопменте жилья может достигать 8-10%. Однако из-за невысокой маржинальности в сегменте массмаркет, а это около 80% украинского рынка новостроек, дальнейший рост маркетинговых расходов застройщиков маловероятен. А любое их увеличение существенно скажется на стоимости продажи жилья", — отметил технический директор компании NOVBUD Вячеслав Бевза.

По мнению экспертов, в 2020-2022 годах одними из самых эффективных маркетинговых инструментов на первичном рынке недвижимости станут внедряемые диджитал-технологии. Застройщики настроены все больше использовать диджитал-инструменты в продвижении своих ЖК, но у каждого будут собственные стратегии и тактики, как "победить" на диджитал-поле, какие ниши и инструменты использовать.