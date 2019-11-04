В столице растут цены на жилье в новостройках

Новости Бизнеса:С начала года стоимость жилья в новостройках столицы выросла почти на 10%.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева в октябре 2019 года составила 27021 грн/кв.м. Об этом свидетельствует аналитическая информация, обнародованная профильным порталом Столичная недвижимость, передает УНН.

По сравнению с сентябрем, средняя стоимость уменьшилась на 0,2%, при показателе уровня погрешности ±1,7%.

В то же время, за год средняя стоимость 1 кв.м. квартир в новостройках Киева увеличилась на 8,1%. А с января 2019 года - на 9,9%.

Медианная цена квадратного метра за месяц выросла на 0,4% и составила 23900 грн, относительно октября 2018 года - на 7,7%.

Напомним, по оценкам самих застройщиков, к концу года стоимость возрастет до 5%.

"На первичном рынке жилья стоимость новостроек вырастет однозначно и уже в ближайшее время. Ведь по итогам прошлого года себестоимость строительства выросла на 30%, а с начала этого года - почти на 15% подорожали строительно-монтажные работы. Продолжают расти и стоимость земли, прокладки и подключение к сетям, проектные и сопутствующие им работы, строительные материалы и зарплата строителям. Строительные специальности сейчас, благодаря "прорубленному окну в Европу", востребованы как никогда.

Кроме факторов, влияющих на рост себестоимости строительства, на повышении цен на первичном рынке жилья сказываются традиционное осеннее увеличение спроса и, соответственно, цен на жилье. Уже в ноябре стоимость реализации некоторых объектов ЗАО "ХК "Киевгорстрой" вырастет не менее чем на 3%", - заявила директор Департамента продаж и маркетинга ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова.