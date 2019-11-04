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В столице объявили "желтый" уровень опасности

В столице объявили "желтый" уровень опасности
07:43 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Киевлян призывают быть осторожными, так как синоптики в связи с сильным ветром объявили "желтый" уровень опасности.

В понедельник, 4 ноября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, что соответствует первому ("желтому") уровню опасности. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В связи с этим управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян и гостей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

все окна плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев (особенно тополей), не парковать рядом с ними автотранспорт;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

В Киеве полностью возобновили движение на Южном мосту

В КГГА напомнили, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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Киев, КГГА, Ветер, Желтый уровень опасности.
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