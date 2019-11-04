В столице объявили "желтый" уровень опасности

В понедельник, 4 ноября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, что соответствует первому ("желтому") уровню опасности. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В связи с этим управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян и гостей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:
все окна плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев (особенно тополей), не парковать рядом с ними автотранспорт;
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.
В КГГА напомнили, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.