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В Киеве полностью возобновили движение на Южном мосту

В Киеве полностью возобновили движение на Южном мосту
23:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:На столичном Южном мосту полностью возобновили движение.

В Киеве движение по Южному мостовому переходу полностью открыто.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КК «Киевавтодор».

«Движение по Южному мостовому переходу полностью открыто. Работы по замене 27-го деформационного шва закончились», - говорится в сообщении.

Как отметили в коммунальной корпорации, капитальный ремонт деформационных швов ранее почти не проводили. Поэтому пришлось выполнять массовую замену в такой короткий срок. 27 швов заменили в течение последних 5 лет. Всего же на Эстакадной части 46 швов. Эти металлические конструкции спасают сооружение от температурных расширений.

В корпорации отметили, что работы по замене деформационных швов проводили бы быстрее, если бы на время ремонта движение полностью перекрывали. Но из-за отсутствия других мостов в южном направлении такие ограничения невозможны.

В «Киевавтодоре» предупредили, что хоть ремонт и закончился, на мосту возможны заторы. Ведь сооружение выдерживает нагрузку почти 6 раз больше, чем проектную - в настоящее время 110 тыс. авто в сутки, а запроектирован для 18-20 тыс. авто в сутки.

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Поэтому, как отмечают в коммунальной корпорации, улучшить транспортную ситуацию на Южном мостовом переходе может строительство нового сооружения южнее Киева.

Напоминаем, ограничение движения по Южному мосту в Киеве в направлении левого берега ввели с 8 октября, поскольку на его эстакаде начался второй этап замены деформационного шва. Деформационный шов изготовлен и уложен по технологии Maurer (Германия).

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Киев, Мост, Киевавтодор, Столица.
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