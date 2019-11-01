В Киеве ограничили максимальную скорость движения: список улиц

В столице с 1 ноября на семи улицах будет введено ограничение максимальной скорости движения автомобилей до 50 километров в час, сообщили в КП "Центр организации дорожного движения".
"С 1 ноября максимально допустимая скорость движения по дорогам Киева - 50 км/ч. Ограничение вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км/ч", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничение вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км/ч:
Как напоминают в Центре дорожного движения, изменение скоростного режима предусмотрено решением Киевского городского совета от 9 октября 2018 г. №1739/5803 "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч. в период с 1 апреля по 1 ноября".
В октябре 2018 года на пленарном заседании Киевского городского совета 74 депутата поддержали решение о увеличении скорости движения до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября на 17 улицах Киева. В период с 1 ноября до 1 апреля ограничение скорости в городах составляет 50 км/час.