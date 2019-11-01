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В Киеве ограничили максимальную скорость движения: список улиц

В Киеве ограничили максимальную скорость движения: список улиц
08:25 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Ограничение до 50 км в час вводится на улицах, где в теплый период года разрешалось ехать на скорости до 80 км в час.

В столице с 1 ноября на семи улицах будет введено ограничение максимальной скорости движения автомобилей до 50 километров в час, сообщили в КП "Центр организации дорожного движения".

"С 1 ноября максимально допустимая скорость движения по дорогам Киева - 50 км/ч. Ограничение вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км/ч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км/ч:

  • просп. Шухевича (от Северного моста до ул. А. Бальзака);
  • ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до вул. Академика Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);
  • просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

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Как напоминают в Центре дорожного движения, изменение скоростного режима предусмотрено решением Киевского городского совета от 9 октября 2018 г. №1739/5803 "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч. в период с 1 апреля по 1 ноября".

В октябре 2018 года на пленарном заседании Киевского городского совета 74 депутата поддержали решение о увеличении скорости движения до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября на 17 улицах Киева. В период с 1 ноября до 1 апреля ограничение скорости в городах составляет 50 км/час.

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Киев, МВД, ПДД, Ограничение скорости.
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