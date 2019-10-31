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Новые водительские права: что изменилось для автомобилистов

Новые водительские права: что изменилось для автомобилистов
14:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В октябре украинцам начали выдавать водительские права нового образца.

В октябре 2019 году в Украине изменилась процедура выдачи водительских прав, а также упростилась регистрация автошкол. Кроме того, украинцы начали получать водительские права нового образца, в которых обязательно указывается группа крови и резус-фактор.

Сервисный центр МВД сообщает, что удостоверения выдаются при услуге обмена, замены или восстановления прав, после сдачи экзаменов на право управления транспортным средством.

Администратор центра вносит эту информацию в новый водительский документ на основе данных, указанных в медицинской справке 083/о.

Еще одним важным новшеством является сокращение действия свидетельства об окончании автошколы. Вместо 10 лет документ будет действительным лишь два года. Свидетельство об окончании автошколы в бумажном виде не выдается: все данные вносятся в единый электронный государственный реестр МВД. Поправки в законы были приняты еще весной, но вступили в силу только с 19 октября.

Сделан первый шаг к тому, чтобы получать права без обучения в автошколе. Закреплено, что выпускники профтехучилищ по водительской специальности могут сдавать практический экзамен без дополнительного обучения.

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Несколько поправок касаются регистрации новых автошкол. Получать аккредитацию теперь можно не только в Главном сервисном центре МВД, но и в региональных представительствах. Туда подаются на утверждение рабочие программы, планы, материалы на аккредитацию.

Кроме того, новые правила должны помочь избежать ситуаций, когда данные об обучении в автошколе вносятся задним числом. Преподавателям и инструкторам предписано вести специальный электронный журнал, заносить туда информацию о проведенных занятиях и об автомобиле, на котором будет сдаваться практический экзамен.

Также, украинским водителям для передвижения по стране не обязательно будет иметь при себе водительское удостоверение, так как правительство работает над запуском цифровых водительских удостоверений и студенческих билетов.

Напомним, 29 октября Верховная Рада ввела административную ответственность за нарушение правил перевозки детей. За нарушение правил перевозки детей будут штрафами от 510 до 850 гривен.

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МВД, Автомобили, Водительские права, Автошколы.
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