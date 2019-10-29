Новые правила перевозки детей в автомобиле: что важно знать родителям

Новости Украины:Наказывать нарушение правил перевозки детей будут штрафами от 510 до 850 гривен.

Верховная Рада ввела административную ответственность за нарушение правил перевозки детей.

За соответствующий законопроект № 1150 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" в целом проголосовало 332 народных депутата.

Законопроект предлагает взимать с водителей штраф за нарушение правил перевозки детей на уровне 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, а за повторное нарушение в течение года – 50 необлагаемых минимумов. Ранее статья о нарушении правил перевозки детей в Кодексе об административных нарушениях отсутствовала.

Документ также обязывает органы Национальной полиции рассматривать данные дела об административных правонарушениях.

Закон вступит в силу после подписания президентом Украины на следующий день после его опубликования.