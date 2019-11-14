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Закон о создании е-системы в строительстве подписан президентом

Закон о создании е-системы в строительстве подписан президентом
17:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Офис президента

Новости Бизнеса:Президент Украины подписал закон о е-системе в сфере строительства.

Владимир Зеленский подписал закон о создании Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства" № 199-IX, который Верховная Рада приняла 17 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в ОП, закон имеет целью улучшение качества предоставления административных и других услуг в сфере строительства, снижение коррупционных рисков при их предоставлении, обеспечение публичности предоставления таких услуг.

В частности, документ предусматривает создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства в составе градостроительного кадастра, которая объединит в совместном информационном ресурсе все данные о рынке строительства. Информация, которая содержится в базе системы (кроме персональных данных), будет доступна через портал электронной системы.

Закон также позволяет подавать документы в электронной форме для получения всех административных и иных предусмотренных законом услуг в сфере строительства, а также получать эти услуги в электронной форме.

Оплату административных услуг в области строительства и штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности также можно будет осуществлять с помощью электронной системы.

Кроме того, законом предусматривается сокращение перечня документов, представляемых для получения админуслуг в сфере строительства.

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Также вводится идентификатор объекта строительства и завершенного объекта, который будет неизменным в течение жизненного цикла объекта, и единый порядок присвоения и изменения адресов объектов недвижимого имущества.

Предполагается, что имплементация закона обеспечит сокращение сроков предоставления административных услуг в сфере строительства; будет способствовать повышению качества их предоставления, снижению коррупционных рисков при предоставлении таких услуг и обеспечит публичность в сфере строительства. Также реализация норм закона будет способствовать повышению позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business по направлению "Получение разрешения на строительство".

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Строительство, Законопроект, Президент Украины, Владимир Зеленский, е-система.
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