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Минцифры планирует упростить жизнь застройщикам

Минцифры планирует упростить жизнь застройщикам
16:40 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Минцифры планирует запустить "электронный кабинет застройщика".

Министерство цифровой трансформации планирует в декабре представить "Электронный кабинет застройщика", с помощью которого каждая компания сможет предоставить все необходимые для начала строительных работ документы и получить соответствующую лицензию.

Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в интервью Радио Свобода.

"Также мы в декабре представляем важный проект - кабинет застройщика. Если человек хочет что-то построить, он сможет подать документы и известить государство о начале строительства без участия какого-либо чиновника. Таких услуг в мире не очень много, а мы начинаем их введение", - сказал Федоров.

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Он также выразил надежду, что уже через 3-5 лет все государственные услуги будут предоставляться на едином портале.

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Застройщики, Михаил Федоров, Государство в смартфоне.
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