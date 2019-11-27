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Кабмин обещает льготы на жилье для участников АТО/ООС и переселенцев

Кабмин обещает льготы на жилье для участников АТО/ООС и переселенцев
16:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Кабмин выделил 200 миллионов на льготное жилье для участников АТО/ООС и переселенцев.

Кабинет Министров принял решение, которое позволит ветеранам АТО/ООС и вынужденным переселенцам получить доступное жилье.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Согласно решению правительства, участники АТО/ООС и вынужденные переселенцы смогут приобрести жилье на льготных условиях. Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% от стоимости жилья. На эту программу правительство направит 200 млн грн, из них 100 млн грн для кредитования участников АТО/ООС и 100 млн грн для кредитования внутренне перемещенных лиц", - сообщается на сайте.

Кабмин выделил почти полмиллиарда на зарплаты врачам и учителям

Кроме того, правительство отдельно выделило еще 1,8 млн грн на жилье для 6 семей внутренне перемещенных лиц в Житомире, которые смогут получить жилье за счет софинансирования государственного и местного бюджетов. Среди тех, кто получит квартиру, - семьи с детьми, в том числе в одной семье есть ребенок с инвалидностью, в других семьях мамы самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей.

Как сообщалось, 28 октября правительство выделило 300 млн грн на доступное жилье для 950 семей в пригородных районах Киева, Днипра, Львова, Одессы, Харькова.

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Кабмин, Льготы, Переселенцы, АТО, ООС.
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