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Все закрывается? Кабмин решил вопрос проекта "Украинского дома"

Все закрывается? Кабмин решил вопрос проекта "Украинского дома"
17:01 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Правительство решило приостановить проект по реконструкции "Украинского дома".

Кабмин приостановил проект по реконструкции здания "Украинского дома".

Об этом говорится в примечании к проекту реконструкции "Украинского дома" в обнародованном перечне государственных инвестиционных проектов.

"Межведомственная комиссия 3 ноября рекомендовала приостановить реализацию прединвестиционного этапа проекта за государственные капитальные вложения до повторного рассмотрения в 2020 году", - говорится в сообщении.

Согласно протоколу заседания комиссии от 22 апреля 2019 года, завершение реконструкции здания госучреждения "Национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" планировалось в 2022 году.

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Стоимость реконструкции составила 757 миллионов гривен.

Руководитель Госуправления делами Сергей Прилипко заявлял, что по состоянию на 22 апреля был заключен договор с ГП "НИПИ градостроительства" на разработку проектной документации объекта реконструкции.

Минфин на 2019 год предусмотрел ассигнования в размере 10 миллионов гривен на реализацию проекта. А в предыдущие годы в рамках проекта было выделено 8 миллионов гривен.

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Украинский Дом, Кабмин, Реконструкция, Здание.
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