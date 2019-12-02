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Понедельник, 02.12.2019
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Рынок земли: в законопроект подали тысячи правок

Рынок земли: в законопроект подали тысячи правок
19:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса:В законопроект о рынке земли подали около 3 тысяч правок.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что в законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" ко второму чтению парламентарии подали около 3 тысяч поправок.

"Я могу вам подтвердить, что поступило 3 тысячи правок", - заявил Качура перед заседанием фракции в понедельник.

По его словам, парламентская фракция "Слуга народа" собралась в понедельник на заседание в том числе и для того, чтобы консолидировать позицию политсилы по правкам в законопроект о рынке земли.

"Мы сейчас пройдёмся по всем правкам, выберем и проведём сигнальное голосование. И будем выходить с консолидированной позицией на голосование в зал", - сказал Качура.

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Как сообщалось, 14 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение сельхозземель всех форм собственности. За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов: 227 депутатов фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных.

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Рынок земли, Законопроект, Александр Качура.
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