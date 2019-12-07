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Великая распечатанная стена: в Китае закончили строительство самой крупной структуры 3D-печати

Великая распечатанная стена: в Китае закончили строительство самой крупной структуры 3D-печати
18:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот

Новости Бизнеса:В Китае завершили строительство распечатанной на 3D-принтере стены.

В Китае завершили строительство распечатанной на 3D-принтере стены в городе Сучжоу, пока это самая большая в мире структура 3D-печати.

Об этом информирует портал Futurism.

"Согласно недавно опубликованным данным сети 3D Printing Media Network, китайская строительная компания Winsun закончила строительство 3D-стены в городе Сучжоу, сооружение длиной более 500 метров - это крупнейшая в мире структура 3D-печати", - говорится в сообщении.

Стена представляет собой искусственное ограждение, предназначенное для защиты береговой линии от эрозии путем поглощения энергии водного течения.

На 3D принтере распечатали человеческую трахею, однако вживить ее пока не могут

С помощью 3D-печати компания Winsun смогла соорудить конструкцию, следуя естественному контуру береговой линии залива Сучжоу, создавая существенно меньше нагрузку на экосистему.

"По сравнению с традиционными строительными технологиями, 3D-печать облицовки также дешевле, быстрее способ строительства и требует меньшего количества работ на месте размещения объекта", - заявили в компании Winsun.

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Китай, Стена, 3D печать, Сучжоу.
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