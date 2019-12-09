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Жилье для военнослужащих: более 47 тысяч человек стоят в очереди

Жилье для военнослужащих: более 47 тысяч человек стоят в очереди
17:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:47 тысяч военных стоят в очередях на получение жилья.

По информации Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ, общая очередь военнослужащих, состоящих на квартирном учете, по состоянию на 1 июля 2019 года насчитывает более 47 тысяч человек.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

"Сейчас в гарнизонах ВС Украины в очереди на жилье - более 47 тысяч семей военнослужащих, около семи тысяч из которых ждут новоселья почти 20 лет. С началом антитеррористической операции списки квартирной очереди изъяты из свободного доступа во избежание утечки персональных данных военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Сегодня соответствующая информация относительно очередников благоустроена и приведена с требованиями Закона Украины "О защите персональных данных", - цитирует портал начальника жилищного отдела Главного квартирно-эксплуатационного управления Юрия Липко.

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Как отмечается, информация на сайте Минобороны по квартирной очереди будет обновляться каждые полгода.

В 2019 году на бюджетную программу "Строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины" было выделено 826 млн гривень, в 2020 году предусмотрено 1,2 млрд грн, сообщает портал.

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Жилье, ВСУ, Юрий Липко.
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