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В Минцифры анонсировали запуск "первой услуги в государстве без чиновника вообще"

В Минцифры анонсировали запуск "первой услуги в государстве без чиновника вообще"
16:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:"Кабинет застройщика", по словам Федорова, начнет работать через несколько дней.

Министерство цифровой трансформации и Министерство развития громад и территорий Украины на этой неделе презентуют запуск услуги "кабинет застройщика", позволяющей известить о начале строительства в электронном формате.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Через несколько дней мы с Министерством развития громад будем презентовать классный проект - "кабинет застройщика". Это - возможность гражданам известить о начале строительства в электронном формате. Это будет первая услуга в государстве без чиновника вообще", - сказал он.

Как сообщалось ранее, еще в ноябре 2018 года в Минрегионе сообщили об идее создать электронный кабинет застройщика с подключением всех необходимых реестров, что позволит минимизировать участие чиновника в разрешительных процедурах. Следующим нововведением должно было стать подключение органов местного самоуправления к системе "Прозрачная ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция)" и привлечение общественных инспекторов на местах к работе в системе ГАСИ.

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Государственная архитектурно-строительная инспекция с 1 ноября 2018 года регистрирует все разрешительные документы в открытой системе под названием "Прозрачная ГАСИ" (укр. "Прозора ДАБІ").

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Михаил Федоров, Минцифры, Мингромад, Кабинет застройщика.
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