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Киевгорстрой согласился достроить жилые комплексы Укрбуда

Киевгорстрой согласился достроить жилые комплексы Укрбуда
10:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:"Киевгорстрой" подтвердил намерения достроить все объекты "Укрбуда".

ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" подтвердила намерения завершить строительство всех объектов "Укрбуда".

"Основная часть переговорного процесса с компанией "Укрбуд" и представителями ее новых инвесторов о достройке незавершенных жилых домов оказалась успешной. В соответствии с ней, "Киевгорстрой" берет на себя обязательства подхватить объекты "Укрбуда" с целью их достройки и дальнейшей передачи инвесторам", – сообщила стройкомпания в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

В "Киевгорстрое" отметили, что обе компании ожидает сложный юридический и технический процессы при передаче объектов и заключенных сделок.

"Киевгорстрой" будет делать все возможное для ускорения процесса. Уверяем инвесторов: ваше жилье будет достроено, а квартиры - переданы владельцам", – добавили в стройкомпании.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что проблема заморозки строительства жилых комплексов корпорации "Укрбуд" будет решена и эти объекты достроит компания "Киевгорстрой".

"Мы знаем этот вопрос, мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. Здесь все команды работали вместе, и Офис президента, и правоохранительные органы, чтобы решить этот вопрос. В настоящее время, на вечер (12 декабря – ред.) этот вопрос решен, и вся эта недвижимость будет, и на себя взял обязательства "Киевгорстрой", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Как сообщалось, инвесторы жилых комплексов корпорации "Укрбуд" 5 декабря обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом повлиять на ситуацию с прекращением строительства их домов.

Ранее о готовности достроить объекты "Укрбуда" заявляла стройкомпания "Интергал-Буд".

ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.

Зеленский о проблеме с "Укрбудом": этот вопрос решен

Ранее со ссылкой на Игоря Кушнира сообщалось, что в 2018 году застройщик планировал увеличить объем ввода в эксплуатацию жилья на 50% по сравнению с 2017 годом – до 450 тыс. кв. м (в 2017 году сдано более 300 тыс. кв. м).

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным НКЦБФР, на 13 декабря 2019 года являлся Киевский городской совет (80%).

Зарегистрированный капитал ЧАО "ХК "Киевгорстрой" составляет 16,535 млн грн.

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Киев, Киевгорстрой, Владимир Зеленский, Укрбуд, Интергал-Буд.
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