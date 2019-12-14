Скачать
Суббота, 14.12.2019
Украина расширяет торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью
Украина расширяет торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью
В PEC посчитали, сколько журналистов были убиты в мире с начала 2019
Сколько журналистов были убиты в мире с начала 2019
Биатлон. Украинки остановились в шаге от медали в женской эстафете в Хохфильцене
Украинки остановились в шаге от медали в женской эстафете
Meizu запустила конкурс мобильной фотографии OMA
Meizu запустила конкурс мобильной фотографии OMA

В Украине запустили электронный кабинет застройщика

В Украине запустили электронный кабинет застройщика
14:08 Сегодня Телеграф UBR

Новости Бизнеса:Информация в электронном кабинете будет проверяться автоматически.

В пятницу, 13 декабря, начал работу электронный кабинет застройщика, который упростит регистрацию и получение документов, разрешений, лицензий и сертификатов по объектам строительства. Как сообщили в пресс-службе правительства, теперь эти процедуры в Украине автоматизированы.

По словам главы Кабмина Алексея Гончарука, новая система позволит искоренить коррупцию в строительной сфере, так как теперь услуги будут осуществляться без участия чиновников.

По его словам, запуск е-кабинета пройдет в несколько этапов:

Первый этап предусматривает предоставление услуг для получения документов, которые касаются зданий класса последствий СС1, а это жилые и промышленные здания (до четырех этажей), объекты линейной инфраструктуры, включая дороги. Речь идет как о подготовительных и строительных работах, так и принятии зданий в эксплуатацию.

На следующем этапе, который начнется через несколько месяцев, будут доступны онлайн-услуги в отношении объектов, которые относятся к классу средних (СС2) и значительных (СС3) последствий.

Информация в е-кабинете будет проверяться автоматически, в том числе о праве собственности на участок, его целевом назначении, параметрах соответствия объекта к СС1 (квадратура, количество этажей и т. д.).

Некоторые новости напишем только для рассылки. Вы не встретите их на сайте UBR.ua, и сможете получить только письмом, если подпишетесь на нас.

"Мы сделали автоматическую услугу без чиновника вообще. Человек больше не принимает в этом участия. Цель нашего правительства – сделать все услуги такими. Цифровая трансформация и ИТ-инструменты – это всего-навсего технологии, но самое важное – это понимать суть самой услуги. Мы работаем на результат, и чтобы он был эффективным", – заявил вице-премьер-министр Михаил Федоров.

Жилье для военнослужащих: более 47 тысяч человек стоят в очереди

Комментируя запуск системы, министр развития общин и территорий Алена Бабак отметила, что теперь украинцам, которые планируют стройку, "больше не нужно проходить через бюрократические круги".

В Кабмине добавили, что подача сообщения и декларации в бумажном формате остается доступной и займет пять и десять дней соответственно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Жилье, Застройка, Недвижемость, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Незавидный "интерьер" жителей Северной Кореи: реальные фото
02 Планета все еще полна загадок: 25 видов живых существ, открытых в этом году
03 Долой таблетки: продукты, которые способны заменить лекарства
04 Недостаток калия в организме: важные признаки
05 Президент Украины назначил четырех глав районов в двух областях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Данилов: Кибероружие станет номером один в мире в следующие пять-десять лет
Данилов: Кибероружие станет номером один в мире
На Донбассе сегодня тихо: сводка ООС
На Донбассе сегодня тихо: сводка ООС
Дождливо и сыро: в Украине задержится &quot;ноябрьская&quot; погода
В Украине задержится "ноябрьская" погода
Хоровая капелла Украинского радио получила премию имени Николая Леонтовича
Хоровая капелла Украинского радио получила премию имени Николая Леонтовича
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь