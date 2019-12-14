В Украине запустили электронный кабинет застройщика

Новости Бизнеса:Информация в электронном кабинете будет проверяться автоматически.

В пятницу, 13 декабря, начал работу электронный кабинет застройщика, который упростит регистрацию и получение документов, разрешений, лицензий и сертификатов по объектам строительства. Как сообщили в пресс-службе правительства, теперь эти процедуры в Украине автоматизированы.

По словам главы Кабмина Алексея Гончарука, новая система позволит искоренить коррупцию в строительной сфере, так как теперь услуги будут осуществляться без участия чиновников.

По его словам, запуск е-кабинета пройдет в несколько этапов:

Первый этап предусматривает предоставление услуг для получения документов, которые касаются зданий класса последствий СС1, а это жилые и промышленные здания (до четырех этажей), объекты линейной инфраструктуры, включая дороги. Речь идет как о подготовительных и строительных работах, так и принятии зданий в эксплуатацию.

На следующем этапе, который начнется через несколько месяцев, будут доступны онлайн-услуги в отношении объектов, которые относятся к классу средних (СС2) и значительных (СС3) последствий.

Информация в е-кабинете будет проверяться автоматически, в том числе о праве собственности на участок, его целевом назначении, параметрах соответствия объекта к СС1 (квадратура, количество этажей и т. д.).

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"Мы сделали автоматическую услугу без чиновника вообще. Человек больше не принимает в этом участия. Цель нашего правительства – сделать все услуги такими. Цифровая трансформация и ИТ-инструменты – это всего-навсего технологии, но самое важное – это понимать суть самой услуги. Мы работаем на результат, и чтобы он был эффективным", – заявил вице-премьер-министр Михаил Федоров.

Комментируя запуск системы, министр развития общин и территорий Алена Бабак отметила, что теперь украинцам, которые планируют стройку, "больше не нужно проходить через бюрократические круги".

В Кабмине добавили, что подача сообщения и декларации в бумажном формате остается доступной и займет пять и десять дней соответственно.