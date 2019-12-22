Жилье для ветеранов и переселенцев: Госмолжилье получило средства

Новости Бизнеса:Госмолжилье получило средства на реализацию программ по обеспечению жильем ветеранов АТО/ООС и внутренних переселенцев.

На счета Государственного фонда поддержки молодежного жилищного строительства поступили средства, предусмотренные на программы обеспечения жильем ветеранов АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда в Facebook.

"Только что министр развития громад и территорий Алена Бабак подтвердила, что средства на счета Госмолжилье поступили. Я благодарю нашу команду в правительстве за непреклонную позицию, что эти программы для обеспечения жильем ветеранов и внутренне перемещенных лиц чрезвычайно важны и должны быть профинансированы", - написала она.

Коляда также поблагодарила Министра финансов Оксану Маркарову, главу правительства Алексея Гончарука и Алену Бабак.

Как сообщалось, Кабинет министров 27 ноября принял решение направить 200 млн грн на программу, с помощью которой атошники и вынужденные переселенцы могут приобрести жилье на льготных условиях. Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых до 20 лет при минимальном собственном взносу до 6% от стоимости жилья. Из этих средств 100 млн грн предусмотрено для кредитования участников АТО/ООС и 100 млн грн - для кредитования внутренне перемещенных лиц.

А 28 октября правительство выделило 300 млн грн на доступное жилье для 950 семей в пригородных районах Киева, Днипра, Львова, Одессы, Харькова.