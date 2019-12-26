В Украине активно пользуются Электронным кабинетом застройщика

Новости Бизнеса:Через Электронный кабинет застройщика уже зарегистрировали почти 200 строек.

За две недели работы Электронного кабинета застройщика зарегистрировано почти 200 строек и введено в эксплуатацию почти 70.

Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Facebook

"Наша сложная борьба против коррупции в сфере строительства длится две недели, поэтому мы запустили Электронный кабинет застройщика для класса СС1 (уже онлайн начато почти 200 строек и введено в эксплуатацию почти 70), сегодня открыли «страшный» реестр – на очереди разрешения и сертификаты СС2 и СС3", - сообщил он.

Федоров отметил, что сегодня открыт реестр Госархстройинспекции (ГАСИ), что должно снизить уровень коррупции в строительной сфере.

"Сегодня, как и обещали, открыли один из самых коррупционных реестров Украины – ГАСИ. Все это позволит обеспечить полную прозрачность процесса строительства и публичный антикоррупционный контроль, а также использовать эти данные для создания и развития имеющихся крутых общественных и коммерческих сервисов", - отметил вице-премьер-министр.

Федоров уточнил, что теперь есть возможность проверить наличие разрешения на строительство в своем районе, а также проверить того, кто строит, и посмотреть экспертную организацию и ее историю.