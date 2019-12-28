Госгеокадастр выполнил план по инвентаризации сельхозземель: всего более миллиона гектаров

Новости Бизнеса:Госгеокадастр завершил запланированную инвентаризацию государственных сельхозземель.

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра завершила запланированные на 2019 год работы по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра.

"Госгеокадастр в полном объеме завершил запланированную до конца текущего года инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности. Общая площадь инвентаризированных земель — 1,07 млн гектаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 28 декабря 2019 года проведены топографо-геодезические работы на земельных участках площадью 1,07 млн га и осуществлена их государственная регистрация в Госземкадастре. Также утверждена техническая документация по землеустройству по инвентаризации этих земель.

Как сообщалось ранее, 17 декабря председатель Госгеокадастра Денис Башлык заявил, что в следующем году нужно проинвентаризировать еще 200 тыс. га государственной земли. Он заверил, что до 1 августа 2020 года вся государственная земля будет проинвентаризирована.