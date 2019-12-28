НКРЭКУ потерял статус независимого государственного коллегиального органа

Новости Бизнеса:Зеленский подписал закон, которым НКРЭКУ уходит в подчинение Кабмину.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг", которым, в частности, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подчиняется Кабинету министров.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

"27 декабря 2019 года Закон (О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг - ред.) направлен на подпись Президенту. 27 декабря 2019 года возвращен с подписью от Президента", - отмечается в карточке соответствующего законопроекта.

Согласно закону, НКРЭКУ определена как постоянно действующий центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который образуется Кабинетом министров Украины. Таким образом, регулятор теряет статус независимого государственного коллегиального органа, который был закреплен в предыдущей версии закона о НКРЭКУ.

Законом установлено, что регулятор подотчетен Верховной Раде Украины; ежегодно, до 1 июня, он должен подавать в парламент отчет о своей деятельности и выполнении задач государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг за предыдущий год.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Со дня вступления в силу НКРЭКУ приобретает статус центрального органа исполнительной власти со специальным статусом, что не требует проведения процедур, связанных с ликвидацией и реорганизацией государственных органов.

Как сообщалось ранее, 19 декабря 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг".

Конституционный суд летом признал неконституционными ряд положений закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг".

В частности, суд пришел к выводу, что Президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, подписав указ о создании НКРЭКУ, поскольку Основной Закон не наделяет его таким правом.

Кроме того, Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

Также сообщалось, что в декабре 1994 года Указом Президента Украины была образована Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ). В 1997 году полномочия НКРЭ были распространены на нефтегазовый сектор. В 2000 году НКРЭ была определена центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, подконтрольным и подотчетным Президенту Украины, а в 2011 году - государственным коллегиальным органом, подчиненным Президенту Украины и подотчетным Верховной Раде Украины.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг) была образована в 2011 году. В августе 2014 НКРЭ и Нацкомуслуг были ликвидирован, их функции были возложены на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, согласно Указу Президента Украины № 694/2014 от 27 августа 2014 года.