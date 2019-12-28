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Дубилет рассказал о создании сайта, который должен сделать правительство более прозрачным

Дубилет рассказал о создании сайта, который должен сделать правительство более прозрачным
12:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Дмитрий Дубилет отметил, что цели правительства пока на стадии планирования.

Кабинет министров запустил сайт program.kmu.gov.ua, на котором можно ознакомиться подробно с целями деятельности правительства.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

"Мы создали сайт, который должен сделать наше правительство немного более прозрачным - program.kmu.gov.ua. В сентябре в Раде мы утвердили Программу деятельности правительства. В этом документе каждое из министерств достаточно общими словами описал свои замыслы. Теперь мы все это описали более подробно. Всего в нашей программе 78 целей. По каждой из них мы опубликовали концепцию, а также KPI (индикаторы), по которым будут измеряться их достижения", - написал он.

Дубилет отметил, что цели правительства пока на стадии планирования, поэтому их специально выставили на обсуждение до их официального утверждения. Они будут совершенствоваться по результатам обсуждения с заинтересованными сторонами.

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Как сообщалось, 29 сентября этого года Верховная Рада утвердила Программу деятельности правительства.

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Правительство, Кабмин, Дмитрий Дубилет.
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