Аграрный комитет начал повторно рассматривать правки к закону о рынке земли

Новости Украины:Члены подкомитета аграрной политики начали рассматривать свыше 4 тысяч правок, предложенных депутатами.

Комитет Верховной Рады Украины, занимающийся вопросами земельной и аграрной политики, приступил к рассмотрению более 4 тысяч правок к законопроекту о рынке земли. Об этом сообщил Артем Нагаевский, председатель подкомитета по вопросам земельных отношений.

По его словам, была создана специальная таблица, в которую внесли все правки, предложенные депутатами. Таких правок оказалось 4018. Подкомитет принял решение рекомендовать те правки, которые были внесены комитетом на заседании 18 декабря. А все остальные отклонить.

На прошлых заседаниях комитет уже рассмотрел порядка 300 правок, предлагаемых к закону проекту.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что все правки к законопроекту о рынке земли, которые были рассмотрены на аграрном комитете, обнулили.

Напомним, в Госгеокадастре озвучили условия отмены моратория на куплю-продажу земли.