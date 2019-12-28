Скачать
Суббота, 28.12.2019
Итоги дня 27 декабря: замена Трубе и доступ к базам данных НАПК
Итоги дня 27 декабря: замена Трубе и доступ к базам данных НАПК
В Нью-Йорке утвердили бюджет ООН на следующий год
В Нью-Йорке утвердили бюджет ООН на следующий год
Команду Ярмоленко может возглавить экс-наставник МЮ
Команду Ярмоленко может возглавить экс-наставник МЮ
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 29 декабря
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 29 декабря

Аграрный комитет начал повторно рассматривать правки к закону о рынке земли

Аграрный комитет начал повторно рассматривать правки к закону о рынке земли
10:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Члены подкомитета аграрной политики начали рассматривать свыше 4 тысяч правок, предложенных депутатами.

Комитет Верховной Рады Украины, занимающийся вопросами земельной и аграрной политики, приступил к рассмотрению более 4 тысяч правок к законопроекту о рынке земли. Об этом сообщил Артем Нагаевский, председатель подкомитета по вопросам земельных отношений.

По его словам, была создана специальная таблица, в которую внесли все правки, предложенные депутатами. Таких правок оказалось 4018. Подкомитет принял решение рекомендовать те правки, которые были внесены комитетом на заседании 18 декабря. А все остальные отклонить. 

На прошлых заседаниях комитет уже рассмотрел порядка 300 правок, предлагаемых к закону проекту. 

Земельная реформа в Украине: когда откроется рынок для иностранцев

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что все правки к законопроекту о рынке земли, которые были рассмотрены на аграрном комитете, обнулили.

Напомним, в Госгеокадастре озвучили условия отмены моратория на куплю-продажу земли. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Рынок земли, ВР, Земельная реформа, Слуга народа, Аграрный комитет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные
02 Неутешительный прогноз: ВИЧ начал эволюционировать
03 Цыганков на Бали устроил романтический вечер для любимой (Фото)
04 Трагедия в Казахстане: Зеленский соболезнует родным погибших
05 Продукт, который продлевает сон на 84 минуты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 28 декабря: доллар и евро стремительно пошли вверх
Курс валют на 28 декабря: доллар и евро стремительно пошли вверх
В Турции презентовали электрокары собственной разработки (Фото, Видео)
В Турции презентовали электрокары собственной разработки (Фото, Видео)
В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные
В Украину возвращается настоящая зима: прогноз погоды на выходные
Китай успешно испытал ракету-носитель (Видео)
Китай успешно испытал ракету-носитель (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь