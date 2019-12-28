Правительство возьмется за детсады

Новости Украины:Правительство планирует расширить сеть не только государственных учреждений дошкольного образования, но и частных.

Это предусмотрено проектом Концепции государственной политики по обеспечению доступа детей к качественному дошкольному образованию Программы деятельности Кабинета министров, сообщает Правительственный портал.

"Для качественного образования самых маленьких украинцев нужно решить три первоочередные задачи. Это преодоление очередей в детсады, открытие частных заведений и обеспечение безбарьерного и инклюзивного доступа", - отметил Премьер-министр Алексей Гончарук.

Отмечается, что на 1 сентября 2019 года очередь в детсады составляла более 30 тыс. детей. Чтобы изменить ситуацию, предлагается, кроме открытия новых садиков и групп в государственных учреждениях, расширить сеть частных. Для этого, в частности, стоит задача либерализации требований к открытию и функционированию частных учреждений дошкольного образования и установление льготной платы за аренду помещений.

Нуждается в обновлении и само образовательное сообщество, которое должно стать инклюзивным, комфортным и безопасным, с безбарьерным доступом.

Обновлен также Базовый компонент дошкольного образования, методические рекомендации по организации образовательного процесса, предусмотрена разработка и принятие Концепции развития дошкольного образования, законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О дошкольном образовании", нового Положения об учреждении дошкольного образования.

На протяжении 2020-2021 годов правительство будет проводить институциональный аудит дошкольного образования. Оценка качества дошкольного образования будет осуществляться по методике ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale).

Начиная с 2021 года минимум 10% педагогических работников учреждений дошкольного образования будут повышать профессиональную квалификацию по новым программам.

Одновременно правительство планирует увеличение уровня заработной платы педагогов дошкольного образования. Также среди мотивационных мероприятий – увеличение продолжительности отпуска и денежная помощь выпускникам вузов, которые заключат соглашение на трудоустройство.