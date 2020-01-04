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Стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 6%

Стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 6%
14:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Государственная служба статистики сообщает, что цены на строительно-монтажные работы в январе-ноябре прошлого года выросли на 6,5 процентов.

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-ноябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, выросли на 6,5%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, больше всего выросли в цене строительно-монтажные работы в сфере строительства транспортных сооружений - на 11,2%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства инженерных сооружений - на 2,3%.

При этом стоимость строительно-монтажных работ в ноябре 2019 года, по сравнению с ноябрем 2018 года, выросла на 0,9%.

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В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.

Как сообщалось ранее, в 2018 году в Украине цены на строительно-монтажные работы выросли на 23% по сравнению с 2017 годом.

Напомним, в Украине с 1 января застройщики больше не будут платить паевой взнос. 

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Госстат, СМР, Строительно-монтажные работы.
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