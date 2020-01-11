Скачать
Суббота, 11.01.2020
Зеленский поговорил с Рухани: президент Ирана извинился за трагедию самолета МАУ
Зеленский поговорил с Рухани: президент Ирана извинился за трагедию самолета МАУ
Трагедия PS752: Офис генпрокурора изменил квалификацию уголовного преступления
PS752: изменена квалификация уголовного преступления
Битва титанов Суперлиги завершилась в пользу Химика (Видео)
Битва титанов Суперлиги завершилась в пользу Химика (Видео)
Обладатель "Золотого глобуса": HBO снимет сериал по фильму "Паразиты" (Видео)
Обладатель "Золотого глобуса": HBO снимет сериал по фильму "Паразиты" (Видео)

Пока только в тестовом режиме: ФГИ запустил "комнаты данных" по объектам приватизации

Пока только в тестовом режиме: ФГИ запустил "комнаты данных" по объектам приватизации
18:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:ФГИ запустил виртуальные комнаты данных по объектам приватизации в тестовом режиме.

Фонд государственного имущества (ФГИ) в субботу запустил виртуальные комнаты данных по объектам приватизации в тестовом режиме, а в первом квартале 2020 года планирует запустить полноценную систему комнат данных.

Об этом сообщил Фонд в пресс-релизе.

"На данный момент доступ ко всем документам (по объектам приватизации - Ред.), которые не содержат коммерческой тайны, будет предоставляться все желающим после короткой регистрации на портале vdr.spfu.gov.ua. Ожидается, что на протяжении первого портала 2020 года будет внедрена полноценная система комнат данных, которая будет предусматривать соглашение о неразглашении и раскрытие всей информации по объекту", - говорится в релизе.

Гончарук объявил "год детенизации украинской экономики"

Как указал ФГИ, планируется также создание физической "комнаты данных", где можно будет ознакомиться с оригиналами документов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Приватизация, ФГИ, Комнаты данных.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 11 января - приметы и обряды на Страшной день, День избиения младенцев
02 Российский корабль попытался "задавить" американский эсминец (Видео)
03 Лунное затмение 2020: онлайн-трансляция "Волчьей луны" (Видео)
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 12 января
05 Крушение украинского лайнера: в Иране нашли виновного
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Иран не должен обладать ядерным оружием&quot;: Германия намерена сохранить СВПД
Германия намерена сохранить СВПД
Ноябрьский дождь: синоптики дали прогноз на выходные
Ноябрьский дождь: прогноз погоды на выходные
Гончарук объявил &quot;год детенизации украинской экономики&quot;
Гончарук объявил "год детенизации украинской экономики"
&quot;Мы не удивлены&quot;: появились фото грустной королевы Елизаветы II за рулем авто (Фото)
"Мы не удивлены": появились фото грустной королевы Елизаветы II за рулем авто (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь