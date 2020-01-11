Пока только в тестовом режиме: ФГИ запустил "комнаты данных" по объектам приватизации

Новости Бизнеса:ФГИ запустил виртуальные комнаты данных по объектам приватизации в тестовом режиме.

Фонд государственного имущества (ФГИ) в субботу запустил виртуальные комнаты данных по объектам приватизации в тестовом режиме, а в первом квартале 2020 года планирует запустить полноценную систему комнат данных.

Об этом сообщил Фонд в пресс-релизе.

"На данный момент доступ ко всем документам (по объектам приватизации - Ред.), которые не содержат коммерческой тайны, будет предоставляться все желающим после короткой регистрации на портале vdr.spfu.gov.ua. Ожидается, что на протяжении первого портала 2020 года будет внедрена полноценная система комнат данных, которая будет предусматривать соглашение о неразглашении и раскрытие всей информации по объекту", - говорится в релизе.

Как указал ФГИ, планируется также создание физической "комнаты данных", где можно будет ознакомиться с оригиналами документов.