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Исключение жилья из числа служебного ограничено: сроки и причины

Исключение жилья из числа служебного ограничено: сроки и причины
20:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Минобороны Украины временно приостановило приватизацию служебных квартир.

Министерство обороны Украины проводит систематизацию данных об имеющемся жилом фонде для перевода их учета и выдачи в электронную форму.

"На время введения нового механизма временно ограничено исключение жилья из числа служебного", - сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что изменения являются частью комплексного подхода к обеспечению военнослужащих и их семей жильем, который вводится в рамках выполнения Программы трансформации Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

На данный момент уже были обнародованы открытые списки военнослужащих, находящихся в очереди на получение квартиры. Также было начато формирование единого земельно-объектного банка и фонда штатно-должностного жилья для проживания военнослужащих во время службы.

Приватизация: Фонд госимущества запускает виртуальные комнаты данных

"На период внедрения практического этапа систематизации сведений об имеющемся ведомственное жилье, унификации и перевода процессов его выдачи в онлайн, временно ограничено исключения жилых помещений из числа служебного жилья. После запуска прозрачного механизма, процесс "расслужебливания" будет возобновлен", - подчеркивают в ведомстве.

Ожидается, что новый подход минимизирует коррупционные риски и обеспечит прозрачность процесса предоставления военнослужащим жилья на всех этапах.

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Приватизация, Минобороны, ВСУ.
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