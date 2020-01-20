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В е-кабинете застройщика появилась возможность жаловаться на коррупцию

В е-кабинете застройщика появилась возможность жаловаться на коррупцию
20:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:В е-кабинете застройщика предприниматели уже могут пожаловаться на коррупцию.

Министерство цифровой трансформации Украины открыло в "Электронном кабинете застройщика" возможность пожаловаться на коррупцию.

Об этом ведомство сообщило в Facebook.

"Вице-премьер-министр – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал открытие канала, куда застройщики могут пожаловаться на коррупционеров. Отныне это можно сделать через чат-бот (телеграмм или виджет), который находится на сайте Электронного кабинета застройщика", - говорится в сообщении.

В окошке онлайн-консультанта нужно нажать кнопку "Сообщить о коррупции" и можно отправить жалобу.

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В ведомстве заявляют, что сообщения обязательно будут рассмотрены специалистами.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить электронные административные услуги для строительства объектов среднего и значительного класса последствий (СС2 и СС3) через 2-3 месяца.

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13 декабря 2019 года в Украине презентовали электронный кабинет застройщика, который предоставляет административные услуги для строительства объектов незначительного класса последствий (СС1).

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Все по теме:

Коррупция, Михаил Федоров, Минцифры, Кабинет застройщика.
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