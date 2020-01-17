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Пятница, 17.01.2020
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В Минцифры создали комитет по развитию ИИ

В Минцифры создали комитет по развитию ИИ
17:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:В Минцифры сформировали экспертную комиссию по вопросам искусственного интеллекта.

Министерство цифровой трансформации Украины сформировало экспертный комитет по вопросам развития сферы искусственного интеллекта.

Как отмечается в сообщении на странице ведомства в Facebook, в состав комитета входят представители бизнеса, украинских и иностранных IT-компаний, сферы охраны здоровья и медицины и прочие.

Миницифры подчеркнуло, что искусственный интеллект важен прежде всего для национальной безопасности Украины, образования и экономики.

"К сожалению, войны никогда не останутся в прошлом, а войны будущего - это противостояние автоматизированных систем на основе искусственного интеллекта ... Увеличение количества в Украине квалифицированных инженеров в области Computer vision, Machine learning, Big data, Neuro-Linguistic Programming является критически необходимым, иначе Украина еще долго не сможет догнать развитые страны", – поясняет ведомство.

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По мнению Минцифры, искусственный интеллект - одна из составляющих капитализации современных корпораций. "Без данных и их обработки с помощью искусственного интеллекта украинский бизнес не имеет шансов быть замеченным на мировой карте", - говорится в сообщении.

Приоритетами работы экспертного комитета названы создание стратегии развития сферы искусственного интеллекта в Украине, использование которой будет содействовать разработке проектов в сфере госуправления, увеличение количества инженеров и предпринимателей в этой области, приобщение Украины к международному сообществу искусственного интеллекта; стимулирование украинского бизнеса использовать достижения искусственного интеллекта.

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Все по теме:

Экономика, Образование, Искусственный интеллект, нацбезопасность, Минцифры.
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