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Милованов рассказал, какая область стала лидером по росту в прошлом году

Милованов рассказал, какая область стала лидером по росту в прошлом году
20:56 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Милованов назвал отрасль-лидера по темпам роста.

В прошлом году сфера строительства была лидером по темпам роста по итогам 2019 года. Об этом написал в своем Facebook министр экономразвития Тимофей Милованов.

По словам главы ведомства, таким высоким показателям способствовала активная государственная политика по улучшению транспортной инфраструктуры, в т.ч. автомобильных дорог, которая реализовывалась с использованием средств государственного и местных бюджетов, средств международных доноров.

"По предварительным данным Госстата, в строительстве наблюдался рост объемов выполненных работ на 20% ("плюс" 8,5% в 2018 году)" , - написал он.

Согласно "Отчету об использовании средств государственного дорожного фонда" Госказначейства, за 11 месяцев 2019 расходы фонда увеличились в 1,5 раза и составили 40,6 млрд грн.

Показатели роста строительства в Украине:

  • Инженерные сооружения – на 23,3%;
  • Нежилые здания – на 27,4%.
  • Жилищное строительство – на 3%.

Милованов: Госпредприятие — это не частный бизнес

Как подчеркнул министр, в жилищном строительстве по сравнению с другими подвидами строительной деятельности, рост был незначительным.

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Строительство, Госстат, Тимофей Милованов.
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