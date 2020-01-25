Милованов рассказал, какая область стала лидером по росту в прошлом году

Новости Бизнеса:Милованов назвал отрасль-лидера по темпам роста.

В прошлом году сфера строительства была лидером по темпам роста по итогам 2019 года. Об этом написал в своем Facebook министр экономразвития Тимофей Милованов.

По словам главы ведомства, таким высоким показателям способствовала активная государственная политика по улучшению транспортной инфраструктуры, в т.ч. автомобильных дорог, которая реализовывалась с использованием средств государственного и местных бюджетов, средств международных доноров.

"По предварительным данным Госстата, в строительстве наблюдался рост объемов выполненных работ на 20% ("плюс" 8,5% в 2018 году)" , - написал он.

Согласно "Отчету об использовании средств государственного дорожного фонда" Госказначейства, за 11 месяцев 2019 расходы фонда увеличились в 1,5 раза и составили 40,6 млрд грн.

Показатели роста строительства в Украине:

Инженерные сооружения – на 23,3%;

Нежилые здания – на 27,4%.

Жилищное строительство – на 3%.

Как подчеркнул министр, в жилищном строительстве по сравнению с другими подвидами строительной деятельности, рост был незначительным.