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В "Слуге народа" рассказали о планах по сносу "хрущевок"

В "Слуге народа" рассказали о планах по сносу "хрущевок"
07:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: wikimedia.org

Новости Бизнеса:Правительство Украины планирует взяться за аварийные хрущевки.

Попытки массовой регистрации родственников в хрущевках "под снос" бессмысленны – при выдачи нового жилья не будет учитываться количество прописанных в квартире. Об этом предупредила в эфире заместитель председателя фракции "Слуга народа", представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк, передает «Обозреватель».

Она раскрыла некоторые планы новой власти на проект реновации старого жилья в Украине.

"В таких хрущевках, старых домах, уже на один метр квадратный прописаны десятки людей: все родственники, и родственники из ближайших деревень, наверное. У нас же в стране действует устаревший Жилищный кодекс, и люди рассчитывают, что если они больше людей пропишут, то на каждого по 18 метров государство выделит. Ну, такого не будет. Это и государству не выгодно и нецелесообразно", – пояснила Шуляк.

Она уточнила, что площадь новой квартиры будет зависеть от размеров старой. "Будет какой-то метр квадратный на метр квадратный. Независимо от того, сколько человек прописано в таких хрущевках. Все это будет озвучиваться и обязательно будет фиксироваться в законодательстве", – заверила нардеп.

Шуляк напомнил, что закон о реконструкции устаревшего жилого фонда в Украине существует с 2006 года, однако программа до сих пор не заработала.

"Закон есть. А механизма, который бы работал, был правильно описан в нормативно-правовых актах, – нет. Давайте будем честными. У нас яблоко раздора: как мы будем отселять людей из этих хрущевок?! Кто захочет, кто не захочет. Что делать с теми, кто не захочет?" – обратила она внимание.

По ее словам, на сегодня снос аварийных хрущевок и переселение людей в новые дома никому не выгодно – ни жителям, ни инвесторам.

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"Чтобы соблюсти интересы всех заинтересованных сторон – города, инвестора и жителей – нужно наработать решение, которое будет для всех оптимальным", – отметила депутат. Политик сообщила, что депутаты совместно с Минрегионом будут решать эти вопросы в рабочей группе. Она не исключила, что за основу возьмут проект предыдущего правительства. "Этот проект есть, его нужно принять, доработать, и можно будет принимать, я так считаю", – заявила Шуляк.

В частности, по ее мнению, скорее всего в законе останется норма о том, что для реконструкции хрущевки потребуется согласие 75% жильцов.

"Мы это делаем не для того, чтобы застройщикам было хорошо. А потому что в Украине, в Киеве, много таких хрущевок, которые уже нельзя эксплуатировать, настолько они аварийные", – резюмировала представительница президентской партии.

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Жилье, Хрущевки, Слуга народа, Снос домов.
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