Платите вовремя: украинцам объяснили, почему не стоит задерживать налоги за жилье

Новости Бизнеса:Узнайте, что может произойти в случае неуплаты налога на недвижимость.

В новом году украинцы снова будут платить налог на недвижимость, в случае если жилплощадь превышают норму.

Отметим, что по закону, налог должны платить те, чья недвижимость превышает 60 кв. м, если это квартира и 120 кв. м для жилого дома.

Для тех, кто владеет и квартирой, и домом существуют отдельные правила. Общая площадь их недвижимости не должна превышать 180 кв. м. К примеру, если человек владеет домом на 100 кв. м. и квартирой на 75 кв. м., то он освобождается от налогов.

Если собственник недвижимости, превышающей норму, не уплатит налог за 60 дней, Фискальная служба выпишет ему штраф за просрочку.

Юристы рассказали, что в случае месячной просрочки уплаты к налогу добавится штраф размером 10% от суммы, которую он должен был выплатить. За каждый последующий месяц к штрафу будут добавлять еще 10%.

Освободиться от штрафа можно только в одном случае: если владелец имущества не получил налоговое сообщение. Может быть такое, что Реестр недвижимого имущества "не видит" старые дома, потому что он заработал только в 2011 году. При этом при обнаружении дома, в Реестре имеют право прислать платежку за последние три года.