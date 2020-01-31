Скачать
Пятница, 31.01.2020
Визит госсекретаря США в Киев: о чем говорили Зеленский и Помпео
Визит госсекретаря США в Киев: о чем говорили Зеленский и Помпео
Британия не будет вводить безвиз с Украиной после Brexit
Британия не будет вводить безвиз с Украиной после Brexit
Украинская тяжелоатлетка Деха завоевала "золото" Кубка мира в Риме
Украинская тяжелоатлетка Деха завоевала "золото" Кубка мира в Риме
50 Сent получил звезду на "Аллее славы": успех артиста
50 Сent получил звезду на "Аллее славы": успех артиста

Платите вовремя: украинцам объяснили, почему не стоит задерживать налоги за жилье

Платите вовремя: украинцам объяснили, почему не стоит задерживать налоги за жилье
13:37 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Узнайте, что может произойти в случае неуплаты налога на недвижимость.

В новом году украинцы снова будут платить налог на недвижимость, в случае если жилплощадь превышают норму.

Отметим, что по закону, налог должны платить те, чья недвижимость превышает 60 кв. м, если это квартира и 120 кв. м для жилого дома.

Для тех, кто владеет и квартирой, и домом существуют отдельные правила. Общая площадь их недвижимости не должна превышать 180 кв. м. К примеру, если человек владеет домом на 100 кв. м. и квартирой на 75 кв. м., то он освобождается от налогов.

Если собственник недвижимости, превышающей норму, не уплатит налог за 60 дней, Фискальная служба выпишет ему штраф за просрочку.

В "Слуге народа" рассказали о планах по сносу "хрущевок"

Юристы рассказали, что в случае месячной просрочки уплаты к налогу добавится штраф размером 10% от суммы, которую он должен был выплатить. За каждый последующий месяц к штрафу будут добавлять еще 10%.

Освободиться от штрафа можно только в одном случае: если владелец имущества не получил налоговое сообщение.  Может быть такое, что Реестр недвижимого имущества "не видит" старые дома, потому что он заработал только в 2011 году. При этом при обнаружении дома, в Реестре имеют право прислать платежку за последние три года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Недвижимость, Налоги, Квартира, Дом, Фискальная служба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
02 Nissan закрывают заводы и увольняют всех сотрудников: подробности
03 Пора прощаться: 5 трендов в мире моды, о которых нужно забыть
04 ТОП 10 самых надежных и недорогих машин с автоматической коробкой (Фото)
05 Итоги дня 30 января: санкции против РФ, Грымчака освободили из-под стражи, эпидемия коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Уханьский коронавирус: В мире зафиксировали уже 9820 случаев заражения
Пораженных коронавирусом в мире уже 9820
ВОЗ не считает Украину страной со слабой медицинской системой
ВОЗ не считает Украину страной со слабой медицинской системой
В Украине обнародовали закон о зарплатах госслужащих
В Украине обнародовали закон о зарплатах госслужащих
Солистка Время и Стекло сменила имидж (Фото)
Солистка Время и Стекло сменила имидж (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь