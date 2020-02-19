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ФГИ продал недостроенную базу отдыха НБУ в Яремче

ФГИ продал недостроенную базу отдыха НБУ в Яремче
15:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:ФГИУ продал комплекс отдыха НБУ Прикарпатье в Яремче за 17,3 млн грн.

Фонд государственного имущества Украины продал с аукциона недостроенный комплекс отдыха Национального банка "Прикарпатье" в Яремче за 17,3 млн грн (плюс НДС), о чем на своей странице в соцсети Facebook сообщил заместитель главы ФГИУ Тарас Елейко.

"Вчера состоялся приватизационный аукцион по продаже комплекса отдыха НБУ "Прикарпатье". Недостроенная база отдыха нашла своего нового владельца за 17,3 млн грн (+ НДС) и уже скоро, надеемся, данный объект станет одним из украшений г. Яремче", - написал он.

Как сообщалось ранее, Фонд государственного имущества Украины осенью 2018 года уже выставлял на продажу комплекс "Прикарпатье" со стартовой ценой 64,3 млн грн. Аукцион по продаже объекта должен был состояться в конце октября. После этого ФГИУ еще раз выставлял объект на продажу – аукцион должен был состояться 13 августа 2019 года, а стартовая цена составляла 64,4 млн грн.

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В третий раз аукцион по продаже назначили на 17 января 2020 года, а стартовая цена объекта составляла 32,2 млн грн.

Строительство комплекса не завершено и включает в себя две очереди. Первая очередь строительства (степень готовности 96%) представлена зданием площадью 2029,75 кв. м на пять двухуровневых номеров и три апартамента. Кроме этого, в здании предусмотрены помещения под общепит, тренажерный зал, бильярдную, сауну и бассейн.

Напомним, Фонд госимущества весной выставит отель "Днипро" в центре Киева на аукцион.

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НБУ, Нацбанк, Прикарпатье, Яремче, Фонд госимущества.
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