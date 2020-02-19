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Среда, 19.02.2020
Правительство приняло постановление о соцжилье: чего ожидать украинцам
Правительство приняло постановление о соцжилье: чего ожидать украинцам
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Правительство приняло постановление о соцжилье: чего ожидать украинцам

Правительство приняло постановление о соцжилье: чего ожидать украинцам
15:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Согласно этому постановлению требования к претендентам становятся не такими категорическими.

Кабинет министров поддержал инициативу Минсоцполитики и принял постановление, которое сделает социальное жилье более доступным.

Об этом говорится в пресс-релизе Минсоцполитики.

Как отмечается, правительство на своем заседании приняло постановление, которым предусматриваются изменения в Порядок определения величины опосредованной стоимости найма (аренды) жилья в населенном пункте, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 23 июля 2008 года № 682 "Некоторые вопросы реализации Закона Украины "О жилищном фонде социального назначения".

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"Лица, нуждающиеся в социальной защите и имеющие недостаточный для покупки или аренды жилья доход, смогут быть приняты на социальный квартирный учет и в дальнейшем могут получить социальное жилье", - подчеркнула министр социальной политики Юлия Соколовская.

По ее словам, основные изменения касаются граждан, для которых социальное жилье является единственным местом проживания, и среднемесячный совокупный доход которых меньше величины опосредованной стоимости найма жилья в населенном пункте и прожиточного минимума.

В частности, речь идет о лицах из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц с инвалидностью, в том числе в результате войны, реабилитированных лиц, лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, граждан, жилье которых признано непригодным для проживания, многодетных и молодых семей, участников боевых действий, граждан, страдающих тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, пенсионеров и лиц, утративших трудоспособность и другие уязвимые слои.

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Также изменения касаются внутренне перемещенных лиц, не имеющих жилья для проживания или жилье которых разрушено в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Соколовская отметила, что до принятия соответствующих изменений социальное жилье оставалось недоступным из-за несоответствия норм действующего законодательства требованиям рынка.

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Недвижимость, Кабмин, Минсоцполитики, Социальное жилье.
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