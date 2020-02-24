Глава Минцифры: Очень скоро все услуги в строительстве станут автоматическими

Новости Бизнеса:Минцифры доработало онлайн-кабинет застройщика.

В Министерстве цифровой трансформации Украины доработали электронный кабинет застройщика и теперь он автоматически проверяет информацию из реестра, которую внесли офлайн.

Об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил на своей странице в Facebook.

"Мы доработали кабинет и теперь автоматически перепроверяем информацию из реестра, которая вносилась путем получения услуги офлайн. А очень скоро все услуги в строительстве станут автоматическими и электронными", - написал он.

Федоров пояснил, что это сделано для того, чтобы уменьшить влияние коррупции в сфере строительства.

"Два месяца бандиты, которые годами зарабатывали миллиарды гривень на взятках и уже испытывают большие потери от первых шагов цифровизации, пытаются обмануть и дискредитировать кабинет застройщика. И они даже решили, что им это удалось. Мы были готовы к таким атакам и внимательно следили за ними", - уточнил министр.

Как сообщалось, в е-кабинете застройщика предприниматели уже могут пожаловаться на коррупцию.