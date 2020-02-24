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Понедельник, 24.02.2020
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"Человек - главный приоритет государства": В Кабмине развенчали мифы о субсидиях

"Человек - главный приоритет государства": В Кабмине развенчали мифы о субсидиях
09:46 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Средний размер субсидии в 2019 году составил около 1200 гривен.

На выплаты субсидий правительством в 2019 году предусмотрено больше денег, чем было потреблено в предыдущем году.

Об этом рассказала министр социальной политики Юлия Соколовская, передает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что в 2019 году средний размер субсидии составил около 1200 гривен, а льготы - 750 гривен.

Глава министерства подтвердила стабильность динамики показателей развития социальной сферы Украины, озвученные во время отчета Кабмина на крайнем заседании Верховной Рады.

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"Человек - главный приоритет государства. Вся наша деятельность направлена на повышение качества жизни людей", - подчеркнула Юлия Соколовская.

Напомним, ранее в Счетной палате рассказали, что на начало 2020 года задолженность по выплатам льгот и субсидий для населения на оплату жилищно-коммунальных услуг была зафиксирована в 19 областях Украины.

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Украина, Кабмин, Субсидия, Финасирование.
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