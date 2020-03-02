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Гончарук: В Украине началась "Большая стройка"

Гончарук: В Украине началась "Большая стройка"
14:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:В Украине более чем на более 300 объектах одновременно начали строительные работы в рамках проекта Большая стройка.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о начале строительных работ на более чем 300 объектах, которые планируется возвести в Украине в рамках программы "Большая стройка".

Об этом Гончарук сказал во время сегодняшнего брифинга.

"Сегодня утром мы провели совещание, посвященное этому большому проекту. Я могу констатировать, что более чем 300 объектов одновременно начали строительные работы. Это хороший задел на будущее. Мы ожидаем, что в этом году все планы – и по строительству 4000 километров дорог, и по строительству 100 школ, 100 садиков, 100 стадионов, более 200 приемных отделений в больницах – могут быть выполнены. Никаких угроз для этого нет", - отметил он.

По словам премьера, все организационные и финансовые ресурсы для реализации этих планов есть в достаточном количестве.

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Как сообщалось, правительство с 1 марта планировало начать масштабные работы по строительству и ремонту автомобильных дорог в Украине. На программу "Большая стройка" предусмотрено в текущем году 75 млрд гривен. Министерство инфраструктуры планирует обновить и построить в 2020 году не менее 4000 км автомобильных дорог.

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Строительство, Министерство инфраструктуры, Алексей Гончарук, Большая стройка.
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