"Кто не спрятался, я не виноват": Милованов анонсировал кампанию по детенизации строительной отрасли

Новости Бизнеса:Милованов собрался бороться с теневой занятостью в строительстве.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов анонсировал проведение кампании по детенизации занятости в строительной отрасли, о чем он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Продолжаем кампанию по детенизации занятости. Сегодня стартовала вторая волна разъяснительной кампании. На этот раз – в строительстве. На первом этапе до 20 марта инспектора будут информировать работодателей, никаких принудительных мероприятий применять не будут. А уже на втором этапе, инспекционном, как говорят, "Кто не спрятался, я не виноват": будут накладывать штрафы, если выявят незадекларированный труд", - написал он.

По словам Милованова, ранее подобная кампания состоялась в сфере торговли товарами и услугами, а после ее завершения оформлено более 123 тысяч человек.

По его словам, в течение 2020 года подобная работа по детенизации будет проводиться в отраслях сельского хозяйства, транспорта и курьерской деятельности.