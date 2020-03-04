Ипотека под 10%: К чему приведет снижение ставки

Новости Бизнеса:Снижение ставки ипотеки до 10% позволит увеличить строительство на 30-40%.

Снижение ставки по ипотечным кредитам в Украине вдвое - до 9-10% годовых - позволит увеличить объемы строительных работ в стране на 30-40%, заявил президент Конфедерации застройщиков Украины Лев Парцхаладзе.

Об этом Парцхаладзе сказал, выступая на форуме "Ипотека - инструмент быстрого развития экономики".

По его словам, высокая ставка по ипотеке в Украине - на уровне до 20% годовых - является ключевым сдерживающим фактором для развития ипотеки.

Для сравнения Парцхаладзе привел показатели ряда европейских стран. В частности, по его словам, в Дании средняя ставка ипотеки составляет 0,65% годовых, в Финляндии – 1,5%, во Франции – 1,7%, в Швейцарии – 1,75%, в Германии – 1,9%.

"Только 13,5 тысяч соглашений ипотечного кредитования жилой недвижимости было подписано в Украине в 2019 году, а это 3-4% от соглашений на рынке жилой недвижимости", - отметил он.

Напомним, Милованов собрался бороться с теневой занятостью в строительстве.