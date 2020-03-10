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Покупка объектов приватизации: в каких случаях придется получать разрешение АМКУ

Покупка объектов приватизации: в каких случаях придется получать разрешение АМКУ
16:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Бизнесу придется получать разрешение АМКУ при приобретении более 50% акций объектов приватизации.

Приобретение в собственность более 50% акций, долей или паев объектов приватизации может подпадать под определение концентрации и потребовать получения разрешения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Соответствующее уведомление обнародовано на сайте АМКУ.

"Приобретение, приобретение в собственность другим способом или получение в управление (прямо или косвенно) долей (акций), которое обеспечивает достижение или превышение 50% голосов в высшем органе управления соответствующего субъекта хозяйствования, активов, обеспечивающих осуществление хозяйственной деятельности, в частности путем открытых конкурсных процедур (аукциона), может подпадать под определение концентрации и потребовать получения разрешения Комитета в случаях превышения пороговых показателей", - говорится в сообщении.

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В АМКУ подчеркнули, что концентрация, которая нуждается в разрешении Комитета, запрещается до предоставления этого разрешения, и, пока оно не будет получено, участники концентрации обязаны воздерживаться от действий, которые могут привести к ограничению конкуренции.

В ведомстве подчеркнули, что для АМКУ, так же как и для бизнеса, важно вовремя оценить необходимость получения предварительного разрешения на концентрацию и предотвратить нарушение конкурентного законодательства.

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При этом, соответствующее заявление может подаваться как до начала конкурсной процедуры по приобретению объекта приватизации, так и после, но не позднее тридцати дней с даты объявления победителя конкурса, если иное не предусмотрено законом.

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Приватизация, АМКУ, Концентрация.
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