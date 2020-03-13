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Используя э-кабинет застройщика начали уже почти 1,5 тыс строек

Используя э-кабинет застройщика начали уже почти 1,5 тыс строек
13:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В Украине уже более 1400 строек бли начаты используя электронный кабинет застройщика.

За несколько месяцев работы электронного кабинета застройщика в Украине было начато 1400 строек, а 858 объектов было введено в эксплуатацию онлайн.

Об этом на выездном внеочередном заседании правительства сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Много введено объектов в эксплуатацию через кабинет застройщика без участия чиновника, и это такая услуга первая в Украине. 1400 уже объектов введено за несколько месяцев. Уже закончили строительство и сообщили об этом государство - 858 объектов", - сказал Федоров.

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Добавим, согласно представленными на заседании Кабмина данным, онлайн через э-кабинет застройщика начато 1482 строительства.

Вице-прмьер также отметил, что отказов на онлайн-запросы сегодня - 0%, в то время как в прошлом году было 50% отказов на бумажные запросы.

Федоров заверил, что этот реестр на данный момент защищен и открыт.

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Украина, Строительство, Застройщики, Приложение.
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