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В Украине Минцифры запустило сайт для "амбассадоров цифрового образования"

В Украине Минцифры запустило сайт для "амбассадоров цифрового образования"
12:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине запустили сайт для онлайн обучения и передачи знаний от учителей к ученикам.

Министерство цифровой трансформации Украины запускает сайт для людей, которые хотели бы обучать цифровым навыкам других.

Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает ведомство на своей странице в Facebook.

"Запустили сайт для амбассадоров цифрового образования. Мы не случайно запускаем лендинг для послов цифрового образования сегодня. Помогите родным прокачать их цифровые навыки, станьте амбассадором национального проекта. Популяризировать цифровую грамотность можно даже во время карантина, в социальных сетях", - заявил он. 

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Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан добавила, что в ведомстве ищут людей, которые хотели бы стать амбассадорами цифрового образования.

"Амбассадоры - это энергия проекта "Дія.Цифрова освіта". Это самые активные, самые прогрессивные, самые драйвовые украинцы любого возраста. Например, мы восхищаемся деятельностью сообщества IT-бабушки, которые обучают людей почтенного возраста цифровым навыкам. И готовы к партнерству с молодежными сообществами. Ищем амбассадоров организации и независимых активистов по всей стране, чтобы сотрудничать и взаимодействовать", - уточнила она.

Как сообщалось, 21 января 2020 года Министерство цифровой трансформации запустило в тестовом режиме национальный образовательный портал по цифровой грамотности "Дія.Цифрова освіта". Сейчас платформа работает полноценно, на портале доступны три образовательных сериала: базовые цифровые навыки, цифровые навыки для учителей и сериал для родителей "Безопасность детей в интернете". 

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Приглашенными гостями образовательных сериалов по цифровой грамотности стали украинские звезды: актриса, телеведущая, народная артистка Украины Ольга Сумская; телеведущая, общественный деятель, первый в Украине почетный посол Фонда ООН в области народонаселения Мария Ефросинина; украинская телеведущая Надежда Матвеева; украинский режиссер Руслан Ханумак. В планах Кабмина - научить минимум 6 миллионов украинцев цифровой грамотности за 3 года.

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Украина, Обучение, Сайты, Минцифры.
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