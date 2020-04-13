Земельная реформа: Разумков одобрил закон

Новости Бизнеса:Теперь на очереди подпись главы украинского государства.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№ 2178-10).

Об этом говорится в карточке закона на сайте парламента. Отмечается, что сегодня, 13 апреля, закон возвращен с подписью председателя ВР и направлен на подпись президенту.

31 марта Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№ 2178-10). Документ поддержали 259 народных депутатов.

Закон о запуске рынка земли необходимо было принять для получения Украиной кредита от Международного валютного фонда.

По словам президента Владимира Зеленского, власть договорилась с руководством МВФ, что после принятия парламентом законов о банковском регулировании и о запуске рынка земли Украины в течение примерно 15 дней получит от фонда первый транш - 1,75-2 млрд долларов.

Сегодня, 13 апреля, Верховная Рада открыла путь к подписанию закона о рынке земли председателем парламента и передачи документа на подпись президенту, отклонив 13 проектов постановлений, которыми предлагалась отмена решения о принятии данного закона.