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Нардеп "СН": За время карантина в Украине ликвидированы 12 тысяч заведений общепита

Нардеп "СН": За время карантина в Украине ликвидированы 12 тысяч заведений общепита
17:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:С начала пандемии коронавируса ликвидировались 40% общепитов.

С начала пандемии коронавируса, из 30 тысяч предприятий в сфере общественного питания, 12 тысяч были ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил народный депутат Никита Потураев (фракция "Слуга народа").

"Согласно данным по HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе/кейтеринг - ред.) до карантина у нас было 30 тысяч заведений общественного питания в Украине: от маленького кафе/бара до большого ресторана. 12 тыс из этих 30 – ликвидированы. Не в смысле "закрылись на карантин", а в смысле "ликвидировались как предприятия", - заявил Потураев.

Он допускает, что это может быть связано с проваленным первым голосованием за "антикризисный бюджет", поскольку в том пакете, который был связан с бюджетом, было соответствующее законодательное основание для запуска процедуры форс-мажора.

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"Так что люди могли закрыться, потому что они не в состоянии выполнять свои обязательства по аренде", - добавил нардеп.

По словам Потураева, часть из ликвидированных предприятий могут вернуться к своей деятельности после окончания карантина: "Возможно, кто-то из этих 12 тысяч ликвидированных предприятий вернется, но мы не знаем сколько, и это проблема".

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Все по теме:

Аренда, Карантин, Слуга народа, Никита Потураев, Covid-19, Общепиты.
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