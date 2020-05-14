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Кабмин намерен достроить объекты, не завершенные к началу ЕВРО-2012

Кабмин намерен достроить объекты, не завершенные к началу ЕВРО-2012
01:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Кабмин подготовит дорожную карту по достройке объектов, которые не были завершены к ЕВРО-2012.

Профильные министерства и ведомства определили пути погашения долговых обязательств и дофинансирование программы строительства и реконструкции аэропортов и объектов спортивной инфраструктуры, которые готовили к Чемпионату Европы по футболу в 2012 году в Украине.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Facebook по результатам совещания по проблемным вопросам, которые возникли после проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 году в Украине - ЕВРО-2012.

По его словам, на совещании было представлено текущую ситуацию, состояние готовности и проблематику аэропортов и объектов спортивной инфраструктуры, строительство которых было начато и не завершено в рамках Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

"Вместе с Министром молодежи и спорта, Министром инфраструктуры, представителями Министерства финансов, профильных департаментов КМУ, Государственного агентства инфраструктурных проектов и НСК "Олимпийский" определили пути решения погашения долговых обязательств и дофинансирование программы. Сейчас будет проведен детальный анализ состояния инфраструктурных проектов, скорректирована потребность в средствах и разработана дорожная карта по каждому объекту, которые будут представлены на очередном заседании Кабинета Министров Украины", - отметил Немчинов.

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Чиновник подчеркнул, что это первый реальный шаг к решению проблемы, которая тянулась с 2012 года.

"Сейчас мы говорим о национально важных объектах для нашей страны: крупнейшие спортивные арены и воздушные ворота", - объяснил Немчинов.

Он убежден, что завершение строительства и полное введение в эксплуатацию указанных проектов позволит стране получить не только дополнительную прибыль, но и реализовать новые спортивные и культурные проекты мирового уровня.

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Евро-2012, Кабмин, Олег Немчинов.
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