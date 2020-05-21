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Шмыгаль о реформе ГАСИ: Надо дать всем одинаковые правила игры

Шмыгаль о реформе ГАСИ: Надо дать всем одинаковые правила игры
02:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: КМУ

Новости Бизнеса:Шмыгаль обсудил со строителями ускорение реформы ГАСИ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел совещание с участниками строительного рынка, посвященную вопросу реформирования Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Так, Шмыгаль подчеркнул важность обсуждения концепции реформы со всеми участниками строительного рынка и представил систему реформы ГАСИ. По его, при разработке реформы был учтен европейский опыт.

"Нигде в Европе нет контроля строительства на входе, есть градостроительные условия и ограничения, за которые кто-то несет персональную ответственность", - отметил он.

Премьер напомнил, что суть реформы заключается в том, чтобы вместо ГАСИ, которая имеет чрезмерные полномочия, создать три центральных органов власти, между которыми распределены регуляторные и контролирующие функции.

По его словам, необходимо быстро пройти эту реформу и принять соответствующие законопроекты, которые сегодня уже в основном подготовлены.

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"Тогда и рынок иначе заработает, и строительство будет идти быстрее, и мы сможем избежать незаконных строек. Надо дать всем одинаковые правила игры. Потому бизнес - это конкуренция. И эти правила - задача власти - Кабмина и Верховной Рады", - заявил Шмыгаль, призвав участников строительного рынка принять участие в скорейшем внедрении реформы.

Во время обсуждения премьер также заверил, что выступает за внедрение системы страхования рисков заказчика, инвестора и подрядчика.

"Для вас, как для участников рынка, сэкономленные от коррупции деньги - это ресурс для страхования", - отметил он.

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Кроме того, глава правительства поддержал инициативу присутствующих депутатов о создании временной следственной комиссии Верховной Рады, которая будет расследовать факты коррупции в ГАСИ, и согласился с предложением участников рынка о создании рабочей группы, которая совместно разработает предложения к законопроекту.

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Кабмин, ГАСИ, Денис Шмыгаль.
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