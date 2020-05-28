В Украине запускают новую строительную инспекцию вместо скандальной ГАСИ

Новости Бизнеса:Кабинет министров узаконил Государственную инспекцию градостроительства.

Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы функционирования органов архитектурно-строительного контроля и надзора", которое позволит Государственной инспекции градостроительства Украины начать выполнять свои функции и полномочия.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает пресс-служба министерства.

"Принятое постановление будет способствовать дальнейшему выполнению мероприятий, связанных с ликвидацией Государственной архитектурно-строительной инспекции и созданием Государственной инспекции градостроительства Украины. ГИГ начнет работать с момента заполнения штата минимум на 30%", – сказал Чернышев.

По словам министра, принятым постановлением создана законодательная основа для образования межрегиональных территориальных органов Государственной инспекции градостроительства Украины в качестве юридических лиц публичного права.